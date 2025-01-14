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12:21, 14 января 2025Россия

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать химзавод

Депутат Швыткин: Попытка ВСУ атаковать химзавод могла привести к отравлению
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать химический завод в городе Сельцо Брянской области могла привести к отравлению местных жителей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. О возможных опасных последствиях депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы еще раз убеждаемся, что ВСУ делают все возможное для совершения террористических актов. Сегодняшняя попытка атаки со стороны ВСУ не увенчалась успехом, в том числе благодаря нашим Вооруженным силам России, которые своевременно отреагировали», — отметил Швыткин.

Это могло предполагать некоторое отравление, в том числе жителей

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

По мнению депутата, попытка ВСУ атаковать территорию России подчеркивает, что Украина делает ставку на террористические акты. При этом он добавил, что это не значит, что ВС России должны отвечать террором на террор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать химический завод в городе Сельцо Брянской области. Telegram-канал Mash уточнил, что обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия.

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