Политолог Коньков усомнился в возможности расширения Евросоюза в ближайшие годы

На данный момент среди стран-кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС) консенсуса нет ни по кому, рассказал доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Вероятность расширения объединения в ближайшие годы политолог оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Большое количество стран в списке кандидатов. Самый яркий пример — Турция. Собственно говоря, у нее никаких продвижений в силу того, что все те страны, которые представляли какой-то экономический, политический, культурный интерес для Европейского союза, в это объединение вошли. Все остальные страны пополняют этот европейский предбанник», — отметил Коньков.

Если смотреть по существу, то среди перечня стран-кандидатов консенсуса ни по кому нет Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС), а также обсудит ее с Ереваном.

В четверг, 9 января, кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Теперь предложение будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

