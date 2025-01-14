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20:59, 14 января 2025Мир

Вероятность расширения Евросоюза в ближайшие годы оценили

Политолог Коньков усомнился в возможности расширения Евросоюза в ближайшие годы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

На данный момент среди стран-кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС) консенсуса нет ни по кому, рассказал доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Вероятность расширения объединения в ближайшие годы политолог оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Большое количество стран в списке кандидатов. Самый яркий пример — Турция. Собственно говоря, у нее никаких продвижений в силу того, что все те страны, которые представляли какой-то экономический, политический, культурный интерес для Европейского союза, в это объединение вошли. Все остальные страны пополняют этот европейский предбанник», — отметил Коньков.

Если смотреть по существу, то среди перечня стран-кандидатов консенсуса ни по кому нет

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучит законодательную инициативу Армении о начале процесса вступления в Европейский союз (ЕС), а также обсудит ее с Ереваном.

В четверг, 9 января, кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале присоединения республики к Европейскому союзу. Теперь предложение будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

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