Расследовавший дело сына Байдена прокурор раскритиковал его в итоговом отчете

Прокурор Вайс счел слова Байдена о несправедливости дела его сына неприемлемыми

Слова президента США Джо Байдена о заведомой несправедливости судебного дела против его сына Хантера Байдена являются неприемлемыми и дискредитируют американскую судебную систему. Об этом заявил специальный прокурор, занимавшийся делом сына главы государства, Дэвид Вайс в итоговом отчете, передает телеканал CNN.

«Другие президенты помиловали членов семей, но никто из них не воспользовался случаем, чтобы оклеветать государственных служащих Министерства юстиции исключительно на основании ложных обвинений», — возмутился в отчете прокурор.

Вайс также подчеркнул, что судебное дело против Хантера Байдена говорит не об ангажированности дела, а, наоборот, его открытости. По его словам, это доказывает то, что в США все граждане должны следовать закону вне зависимости от того, из какой семьи они происходят.

Ранее дом Хантера Байдена стоимостью 4 миллиона долларов полностью сгорел в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Известно, что «от роскошного особняка 1950-х годов с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, из которого открывался панорамный вид на Тихий океан» остались только два дымохода. Его сын американского лидера арендовал со своей супругой.