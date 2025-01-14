Россиян предупредили об опасности выращивания микрозелени

Биотехнолог Золотарева: микрозелень может быть опасна для здоровья

Самостоятельное выращивание микрозелени может быть опасно для здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она объяснила, что все находящиеся в микрозелени болезнетворные микроорганизмы могут попасть в организм человека.

«Это может вызвать неприятные побочные эффекты, в том числе и отравления, например, при заражении микрозелени плесневыми грибами или болезнетворными бактериями, — предупредила эксперт. — В первую очередь, важно уделить внимание отбору семян. Следует выбирать семена с максимальным процентом всхожести — это снизит риск гниения. Можно замочить семена в воде и удалить всплывшие — они не прорастут».

Также Золотарева предложила промыть семена и замочить их в спирте на 15 минут — это позволит удалить опасные микроорганизмы и снизить риск размножения их при проращивании. Также она не рекомендовала использовать для выращивания почву — там много микроорганизмов и спор плесневых грибов.

«Лучше использовать пластиковые емкости с двойным дном, которые позволяют избежать процесса гниения семян в воде, но обеспечивают доступ к жидкости. При этом перед повторным использованием необходимо тщательно промыть емкости с моющим средством. Удобрения можно не использовать — так вы снизите риск накопления нитратов, чрезмерное употребление которых может привести к развитию опасных состояний», — объяснила эксперт.

Золотарева добавила, что даже при соблюдении всех условий и при домашнем выращивании срезанную микрозелень необходимо промыть в проточной воде перед использованием.

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