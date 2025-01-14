Россиянам посоветовали следить за весом для профилактики опасного заболевания

Нефролог Шилов: Болезни почек чаще развиваются у тех, кто не следит за весом

Почечная недостаточность развивается из-за хронических заболеваний почек, чаще всего возникающих у тех, кто не следит за весом и рационом питания. Об этом и о мерах профилактики опасного состояния рассказал заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Евгений Шилов в беседе с aif.ru.

Нефролог отметил, что раньше главным фактором развития болезней почек считался пожилой возраст пациентов, однако сегодня многие специалисты изменили мнение на этот счет. «Обследуя бодрых 80-летних старичков, мы видим, что у них скорость клубочковой фильтрации такая же, как у 30-летних», — отметил врач.

Шилов подчеркнул, что речь идет в первую очередь о людях, которые ведут активный образ жизни, не имеют лишнего веса и следят за питанием. Он посоветовал россиянам соблюдать правила здорового образа жизни, поскольку в противном случае функция почек будет постепенно снижаться. Этот процесс врач назвал причиной появления целого комплекса сопутствующих проблем со здоровьем: скачков артериального давления, нарушения минерального и липидного обмена.

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