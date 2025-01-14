Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 14 января 2025Путешествия

Российский-тревел-блогер назвал национальность худших туристов

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Peter Andrews / Reuters

Российский тревел-блогер назвал национальность самых худших в мире туристов. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о поляках — с группой польских путешественников он познакомился в хостеле в Бангкоке. По словам блогера, они вели себя очень шумно по ночам, а один раз даже вернулись побитыми под утро.

«Выглядели так, словно их всю ночь таскали за волосы по грязи. Все выглядели абсолютно разбитыми, у одного под глазом был яркий фингал», — описал он.

Россиянин отметил, что прежде считал самыми шумными туристам соотечественников, однако теперь отдал это звание полякам.

Ранее этот же тревел-блогер назвал национальность самых нелюбимых во всех странах туристов — ими оказались китайцы. Автор заметил, что они фотографируют все подряд, иногда даже других людей без их разрешения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России сотнями дронов и ракетами ATACMS. Что известно о последствиях массированной атаки?

      МВД России пресекло работу нелегальной платежной системы для мошенников Rapidpay

      В ДНР начались бои рядом с крупнейшим угольным предприятием

      Продажи смартфонов в России упали

      «АвтоВАЗ» повысил ценник на самую продаваемую в России машину

      На Украине подтвердили потерю одной из снабжающих Покровск трасс

      В уходящей администрации США заявили о выгоде от конфликта на Украине

      Анна Семенович снялась в купальнике с глубоким декольте

      Живущая в США блогерша сравнила американские и российские курорты

      Допрос устроившего резню в российском аэропорту попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше