Российский-тревел-блогер назвал национальность худших туристов

Российский тревел-блогер назвал национальность самых худших в мире туристов. Своей историей он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, речь идет о поляках — с группой польских путешественников он познакомился в хостеле в Бангкоке. По словам блогера, они вели себя очень шумно по ночам, а один раз даже вернулись побитыми под утро.

«Выглядели так, словно их всю ночь таскали за волосы по грязи. Все выглядели абсолютно разбитыми, у одного под глазом был яркий фингал», — описал он.

Россиянин отметил, что прежде считал самыми шумными туристам соотечественников, однако теперь отдал это звание полякам.

Ранее этот же тревел-блогер назвал национальность самых нелюбимых во всех странах туристов — ими оказались китайцы. Автор заметил, что они фотографируют все подряд, иногда даже других людей без их разрешения.