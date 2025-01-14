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15:13, 14 января 2025Спорт

Рублев вылетел с Australian Open

Россиянин Рублев проиграл бразильцу Фонсеке в первом круге Australian Open
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга Рублев проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты.

Ранее Рублев рассказал, что после поражения в первом круге Уимблдона 2024 года у него развилось биполярное расстройство. «После этого я не видел причин жить», — поделился он, добавив, что обратился за помощью к психологу.

27-летний Рублев — девятая ракетка мира. Фонеска занимает 112-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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