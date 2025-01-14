Рублев вылетел с Australian Open

Россиянин Рублев проиграл бразильцу Фонсеке в первом круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга Рублев проиграл 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты.

Ранее Рублев рассказал, что после поражения в первом круге Уимблдона 2024 года у него развилось биполярное расстройство. «После этого я не видел причин жить», — поделился он, добавив, что обратился за помощью к психологу.

27-летний Рублев — девятая ракетка мира. Фонеска занимает 112-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).