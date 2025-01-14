Шаляпин пожаловался на незащищенность прав мужчин

Певец Прохор Шаляпин пожаловался, что права мужчин в браке никак не защищены

Певец Прохор Шаляпин признался, что боится жениться из-за незащищенности мужчин в браке. Его слова приводит портал «Леди Mail».

Шаляпин рассказал, что уже думает о том, чтобы обзавестись семьей и детьми, но для этого нужно найти подходящую девушку. По словам артиста, ему страшно жениться из-за историй про разводы.

«Посмотришь про разводы — жениться страшно. В законах много недоработок, права мужчин никак не защищены. Женщине — все: детей, имущество, алименты, а мужчине — ничего. Я за справедливость. Чувство, что законы писали не самые добрые женщины», — сообщил артист.

Также Прохор прокомментировал свои шутки о том, что он готов жениться только на старой и богатой женщине, из-за которых у него сложился определенный образ в прессе и социальных сетях.

«Хоть я и шучу, что женюсь на старой и богатой, на самом деле я могу влюбиться и в уборщицу. Хотя от невесты, которая сделала бы мою жизнь еще более сытой, я бы не отказался. Любовь не выбирают, неизвестно, к кому вспыхнут чувства», — добавил он.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин заявил о нежелании видеть «сморщенные лица» экс-участников «Фабрики звезд».