СК возбудил дело в отношении похитившего миллионы на госзаказе предпринимателя

СК возбудил дело о мошенничестве в отношении предпринимателя Амбарцумяна

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей при выполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства Балтийского флота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России.

По данным следствия, в июне 2022 года фигурант привлекался в качестве субподрядчика к выполнению работ на объектах Балтийского флота при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства, по госконтракту в размере 215 миллионов рублей. Он совершил многомиллионное хищение бюджетных средств путем подлога документов о якобы выполненных работах. На имущество предпринимателя из-за причиненного ущерба в качестве обеспечительной меры наложен арест.

В конце 2024 года сообщалось, что обвинения по делу о поставке некачественных бронежилетов для Российской армии на два миллиарда рублей могут предъявить сотрудникам Министерства обороны России.