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16:08, 14 января 2025Экономика

В российском городе наледь рухнула на подростка и женщину

В Петербурге наледь рухнула на подростка и женщину
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на голову 17-летнего подростка. О случившемся сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром на улице Шкапина, когда юноша шел в колледж. Наледь сорвалась с кровли здания и упала на молодого человека, задев и шедшую рядом женщину. Падение льдины для обоих не обошлось без травм.

Правоохранители обнаружили подростка сидящим на тротуаре с рассеченной головой. Медики наложили ему повязку, что остановить кровотечение. Петербурженка в результате происшествия повредила плечо, но от госпитализации отказалась. Женщина заявила, что обратится в травмпункт самостоятельно. Опасный участок огородили сигнальной лентой.

Ранее в Петербурге снежная глыба упала с крыши здания в переулке Джамбула. Льдина чудом не задела пешеходов — наледь пронеслась спустя несколько секунд после того, как там прошел горожанин. Произошедшее попало на камеру.

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