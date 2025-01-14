Чуть не упавшая на мужчину глыба льда в Санкт-Петербурге попала на видео

С крыши дома в Санкт-Петербурге упала глыба льда, чуть не задев мужчину

Глыба льда упала с крыши здания в Санкт-Петербурге и чуть не задела проходящего мимо мужчину. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

На заснятых очевидцами кадрах мужчина проходит по узкому тротуару вдоль здания и заворачивает за угол. Через девять секунд на то же место падает большой кусок льда. Еще через 12 секунд по разбившемуся о дорогу льду проходит другой пешеход.

Ранее в Петербурге наледь с крыши упала на голову 13-летней девочке. Инцидент произошел рядом с выходом из станции метро «Чернышевская». Несовершеннолетняя обратилась в травмпункт с подозрением на сотрясение мозга, однако врачи не обнаружили серьезных травм.