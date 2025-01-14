Журналистка Панченко: Украина помогла США ухудшить отношения России и ФРГ

США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины для разрушения экономического сотрудничества России и Германии. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.

По ее словам, Вашингтону выгодны удары по украинской инфраструктуре, поскольку он заинтересован в том, чтобы максимально разрушить связи между Москвой и Берлином. Журналистка отметила, что Украина могла бы процветать, если бы не выбрала быть «форпостом США».

Ранее Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. Таким образом она отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.