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23:58, 14 января 2025Бывший СССР

США обвинили в использовании Украины для разрушения отношений России и Германии

Журналистка Панченко: Украина помогла США ухудшить отношения России и ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karl Callwood / Unsplash

США способствовали уничтожению инфраструктуры Украины для разрушения экономического сотрудничества России и Германии. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале.

По ее словам, Вашингтону выгодны удары по украинской инфраструктуре, поскольку он заинтересован в том, чтобы максимально разрушить связи между Москвой и Берлином. Журналистка отметила, что Украина могла бы процветать, если бы не выбрала быть «форпостом США».

Ранее Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. Таким образом она отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.

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