Стала известна причина реконструкции штамма возбудителя Юстиниановой чумы

Иммунолог Болибок: Чуму можно использовать в качестве биологического оружия

Британские ученые из Оксфордского университета реконструировали штамм возбудителя Юстиниановой чумы. В беседе с «Царьградом» иммунолог Владимир Болибок назвал возможные причины подобного решения.

По мнению эксперта, исследователями двигал не только исторический интерес, но и желание получить больше материала для создания нового вида биологического оружия.

«Во-первых, это оружие. Чума и его возбудитель, yersinia pestis, чумной микроб, это биологическое оружие. Я думаю, что, скорее всего, это связано с экспериментами по созданию наиболее разрушительных видов биологического оружия. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, научный интерес определенно есть для того, чтобы выяснить, какие именно генетические особенности данного микроба являются наиболее патогенными для человека», — высказал свою точку зрения иммунолог.

Болибок заметил, что в то же время реконструкция столь опасного штамма вряд ли приведет к новой эпидемии в мире. Он напомнил, что современные антибиотики настолько сильны, что способны полностью уничтожить чумной микроб в организме.

Ранее британские ученые заявили, что восстановили штамм возбудителя Юстиниановой чумы ради изучения человеческого генофонда. Исследователи заметили, что эпидемия в свое время стала причиной вымирания множества народностей, о которых не осталось почти никакой информации.