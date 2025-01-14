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15:48, 14 января 2025Наука и техника

Танкер ТОФ «Борис Бутома» вернулся на Камчатку

Морской танкер ТОФ «Борис Бутома» вернулся на Камчатку после боевой службы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lord Mountbatten / Wikimedia

Большой морской танкер (БМТ) Тихоокеанского флота (ТОФ) России «Борис Бутома» проекта 1559-В вернулся в пункт базирования в Камчатском крае после 108 дней боевой службы. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«На Камчатке торжественно встретили после длительного похода большой морской танкер Тихоокеанского флота "Борис Бутома"», — говорится в сообщении.

Экипаж встречал временно исполняющий обязанности командующего войсками и силами на северо-востоке России капитан первого ранга Евгений Мясоедов. Танкер с июля 2024 года провел на боевой службе в Тихом океане 108 суток, пройдя около 28 тысяч морских миль.

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Танкер комплексного снабжения кораблей ТОФ «Борис Бутома» способен доставить 8,2 тысячи тонн мазута, 2 тысячи тонн дизельного топлива и тысячу тонн авиатоплива. Также он перевозит воду, смазочные материалы и сухие грузы. БМТ ввели в эксплуатацию в 1978 году.

В декабре 2024-го стало известно, что средний морской танкер «Инженер-адмирал Котов» проекта 23130 спустили на воду в Санкт-Петербурге. Третий корабль в серии построили на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

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