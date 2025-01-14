В Госдуме с сарказмом отреагировали на заявление Германии об угрозе со стороны России

Депутат Колесник: Угрозы Германии со стороны России нет, но убежища пусть строят

Вся немецкая и не только военная техника, переданная Киеву, будет уничтожена, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру». Он также с сарказмом отреагировал на заявление Германии об угрозе со стороны России.

Ранее об этом сказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. «Мы являемся крупнейшим сторонником Украины в Европе... Поэтому предполагаем, что угроза возросла, и говорим с компаниями об усилении защиты, особенно в оборонной промышленности», — сообщила она, добавив, что в стране также идет подготовка к расширению убежищ.

Депутат напомнил, что Германия приняла решение поставить Украине 54 современных самоходных артиллерийских установки, и усомнился в том, что кто-то скажет немцам за это спасибо.

«Я думаю, что угрозы такой пока нет, но убежища пусть строят. Пусть еще денег Украине дадут, у них же, видимо, все хорошо в стране, хотя подорожало все, и топливо подорожало в том числе благодаря Украине. Ну вот, они еще пусть больше поставляют оружия, тогда будет им еще лучше. Понятно, что и для нас это не здорово, но тем не менее будут уничтожены все эти самоходные установки, как и танки "Леопарды", как и бронетранспортеры немецкие и не только. Все это будет уничтожено и, естественно, не добавит нам энтузиазма в общении с немцами», — прокомментировал Колесник.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче Украине первой самоходной артиллерийской установки типа RCH 155. Он отметил, что Берлин планирует передать Киеву 54 единицы такого типа оружия.

