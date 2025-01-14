В Армении назвали сроки подготовки нового текста конституции

Галян: текст конституции Армении планируют подготовить до парламентских выборов

Власти Армении планируют подготовить текст новой конституции страны до парламентских выборов, которые должны состояться в 2026 году. Об этом заявила министр юстиции республики Србуи Галян, передает ТАСС.

«Наша задача — подготовить текст новой конституции к выборам, и мы должны направить свою работу в этом направлении», — сказала она.

Ранее Баку неоднократно требовал от Еревана изменения текста конституции Армении. Так, в декабре 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что власти страны ждут от Армении решительных шагов по изменению конституции ради заключения мирного договора.

Он также утверждал, что власти Армении должны устранить территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в ее конституции, ради нормализации отношений между Баку и Ереваном. По его словам, такие действия со стороны Еревана необходимы, чтобы между странами могли соблюдаться устойчивые и необратимые мир и добрососедские отношения.