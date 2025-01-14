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14:28, 14 января 2025Экономика

В ЕАЭС введут пошлины на некоторые колесные диски

ЕЭК: На литые алюминиевые колесные диски из Японии и Турции введут пошлины
Кирилл Луцюк

Фото: IMAGO / Burkhard Schubert / Globallookpress.com

В Евразийском экономическом союзе на пять лет введут пошлины на алюминиевые колесные диски из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая одобрила такие меры.

Речь идет о новых и подержанных дисках диаметром от 13 до 20 дюймов, как укомплектованных шиной, так и не укомплектованных. Величина пошлины будет колебаться от 9,38 до 42,82 процента от таможенной стоимости в зависимости от страны производства. В максимальном размере она будет взиматься при импорте из Таиланда. Для японских дисков она составит 36,54 процента, для турецких — 35,29 процента, а для малазийских — 9,38 процента.

В сентябре минувшего года стало известно о подорожании в РФ оригинальных запасных частей для китайских автомобилей. За год они выросли в цене в среднем на 45 процентов. Например, за колесный диск для машины из КНР стали в среднем просить на 35,8 процента больше.

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