В еще одном российском аэропорту ввели ограничения полетов

Росавиация: временные ограничения полетов ввели в аэропорту Ижевска

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Прием и выпуск рейсов в столице Удмуртии приостановили для обеспечения безопасности воздушных судов.

Утром 14 января план «Ковер» ввели сразу в нескольких аэропортах России. Ограничения продолжают действовать в Нижнекамске, Казани, Саратове, Ульяновске из-за риска атаки украинских беспилотников.

Тем временем в Калуге, Тамбове и Пензе ограничения на полеты уже сняли.