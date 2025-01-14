В еще одном российском аэропорту ввели ограничения полетов

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Прием и выпуск рейсов в столице Удмуртии приостановили для обеспечения безопасности воздушных судов.
Утром 14 января план «Ковер» ввели сразу в нескольких аэропортах России. Ограничения продолжают действовать в Нижнекамске, Казани, Саратове, Ульяновске из-за риска атаки украинских беспилотников.
Тем временем в Калуге, Тамбове и Пензе ограничения на полеты уже сняли.