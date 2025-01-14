В Раде рассказали о переводе инструкторов в пехоту ВСУ

Нардеп Гончаренко: инструкторов обнаружения воздушных целей переводят в пехоту

Военных, которые обнаруживают или учат обнаруживать воздушные цели, переводят в пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«То есть следующий массированный обстрел мы будем встречать без военных, которые обнаруживают воздушные цели? Это такие у нас гениальные решения Генштаба?» — написал Гончаренко.

Он заключил, что, хоть и не является военным, тем не менее осознает «весь абсурд этого решения».

Ранее Гончаренко раскритиковал отношение украинских властей к военным, так как они не принимают закон о демобилизации. Он заключил, что в государстве нарушена справедливость, так как на военных «всем все равно».