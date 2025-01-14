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15:57, 14 января 2025Россия

В России оценили риски введения интегральной оценки знаний школьников

Депутат ГД Пилипенко: Интегральная оценка в школах увеличит нагрузку для детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В России оценили риски внедрения интегральной оценки знаний школьников. В частности, по мнению депутата Госдумы Ольги Пилипенко, введение такой шкалы в школах увеличит нагрузку для детей, пишет 360.RU.

По словам парламентария, в российских школах давно пора менять подход к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ), поскольку подготовка к нему стала основой самого обучения. Пилипенко считает, что сегодня важно ответить на вопрос, на что будет направлена стратегия образования — на подготовку всесторонне развитого человека или поступление в вуз на четкой конкурентной основе.

Депутат отметила, что переход на новую систему образования с внедрением интегральной оценки знаний увеличит нагрузку на школьников, но при этом можно будет оценить общий уровень их знаний.

Еще одной угрозой парламентарий назвала коррупционную составляющую. «Нужно учесть все эти риски при изменении подхода к ЕГЭ», — заключила Пилипенко.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия постепенно откажется от ЕГЭ, и этот процесс уже начался. В частности, речь шла о новом формате оценки знаний выпускников школ, который будет основан в том числе на советской системе образования. В Рособрнадзоре ответили, что в ближайшие годы отмены Единого госэкзамена не будет.

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