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14:33, 14 января 2025Россия

В России высказались о гарантиях безопасности для Украины после конфликта

Депутат Чепа: Гарантии безопасности для Украины будут многосторонними
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Гарантии безопасности для России и Украины после завершения конфликта будут зависеть от условий заключенного мирного договора, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также не исключил возможность размещения на Украине миротворческого контингента, но не из стран НАТО.

«В первую очередь, гарантией нашей безопасности должен стать договор о нейтральности Украины относительно военных блоков, а также мирное соглашение между Россией и легитимным правительством Киева», — сказал политик.

Для Украины, по мнению Чепы, гарантии безопасности будут иметь форму некоего многостороннего договора с Россией и рядом других стран, таких как Китай, США. При этом, подчеркнул депутат, нейтральный статус Украины обязателен.

«Размещение военного контингента на сегодняшний день мы вынуждены будем рассматривать как прямое вмешательство в конфликт. Что касается ситуации после его завершения — там все будет зависеть от условий мирного договора. Вероятно, размещение миротворцев ООН может рассматриваться, но не размещение сил стран НАТО», — подчеркнул Чепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова обсуждать гарантии безопасности для Украины. Он добавил, что Евразийский контекст тем не менее будет доминирующим.

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