В Словакии заявили о госперевороте на Украине в 2014 году

Словацкий депутат Кери: Конфликт на Украине не был неспровоцированным

Конфликт на Украине не является неспровоцированным. Об этом заявил глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери, сообщает ТАСС.

По словам словацкого депутата, на Украине в 2014 году произошел госпереворот. «Война на Украине не была неспровоцированной», — сказал он.

Ранее стало известно, что словацкая оппозиция планирует внести в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра республики Роберта Фицо. Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что Словакия находится в абсолютном развале и в ней ничего не работает.