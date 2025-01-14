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16:06, 14 января 2025Мир

В Словакии заявили о госперевороте на Украине в 2014 году

Словацкий депутат Кери: Конфликт на Украине не был неспровоцированным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Конфликт на Украине не является неспровоцированным. Об этом заявил глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери, сообщает ТАСС.

По словам словацкого депутата, на Украине в 2014 году произошел госпереворот. «Война на Украине не была неспровоцированной», — сказал он.

Ранее стало известно, что словацкая оппозиция планирует внести в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра республики Роберта Фицо. Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что Словакия находится в абсолютном развале и в ней ничего не работает.

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