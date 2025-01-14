Конфликт на Украине не является неспровоцированным. Об этом заявил глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери, сообщает ТАСС.
По словам словацкого депутата, на Украине в 2014 году произошел госпереворот. «Война на Украине не была неспровоцированной», — сказал он.
Ранее стало известно, что словацкая оппозиция планирует внести в парламент предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра республики Роберта Фицо. Глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка заявил, что Словакия находится в абсолютном развале и в ней ничего не работает.