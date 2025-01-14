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21:12, 14 января 2025Мир

В США рассказали о растущем с каждым днем списке врагов Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что список врагов Украины растет с каждым днем
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Список врагов Украины растет с каждым днем, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Украина вместо того, чтобы развивать дружеские отношения в Европе, лишь расширяет список людей, которых она разозлила», — высказался Джонсон.

Как утверждает эксперт, даже самые ярые сторонники Киева в США начинают признавать, что Украина не сможет вернуть ни Крым, ни Донбасс.

«Россия продолжает с каждым днем все больше наступать к западным границам Украины», — резюмировал экс-аналитик ЦРУ.

Ранее Джонсон заявил, что в случае, если избранный президент США Дональд Трамп не прекратит поддержку Киева и будет ставить ультиматумы главе России Владимиру Путину, РФ продолжит демилитаризацию Украины и, в конечном счете, не позволит ей иметь армию.

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