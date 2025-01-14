В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения

В аэропортах трех российских городов — Казани, Нижнекамска и Бугульмы — сняли введенные ранее ограничения на полеты. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Представитель Росавиации».

Уточняется, что во время действия запрета на полеты четыре самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ранее план «Ковер» отменили в аэропортах Калуги и Тамбова, а также в Пензе, Ульяновске и Саратове. При этом в Ижевске ограничения на полеты все еще действуют.

