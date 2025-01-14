Врач перечислила главные признаки смертельно опасной болезни сердца

Кардиолог Малай назвала одышку одним из признаков сердечной недостаточности

Вовремя распознать сердечную недостаточность можно, если обратить внимание на сопутствующие ей характерные симптомы, прежде всего одышку, рассказала кардиолог Анастасия Малай. В беседе с «Газетой.Ru» врач перечислила россиянам основные признаки этой смертельно опасной болезни.

Малай назвала одними из главных признаков сердечной недостаточности одышку и высокий пульс. По ее словам, одышка развивается из-за неспособности сердца нормально перекачивать кровь, что влечет за собой отек легких и скопление жидкости в них. Также это заболевание часто сопровождается чувством чрезмерной усталости и слабости.

Кроме того, у пациентов с сердечной недостаточностью появляются отеки на ступнях, лодыжках и скапливается жидкость в области живота, продолжила кардиолог. «Стоит сказать и про набор веса. У большинства людей с сердечной недостаточностью вес постепенно увеличивается. Это не связано с накоплением жира, а происходит из-за скопления жидкости в организме, часто в брюшной полости. Если вес увеличивается более чем на один килограмм в течение дня, это признак прогрессирующей сердечной недостаточности», — предупредила Малай.

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