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17:22, 14 января 2025Забота о себе

Врач перечислила главные признаки смертельно опасной болезни сердца

Кардиолог Малай назвала одышку одним из признаков сердечной недостаточности
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JU.STOCKER / Shutterstock / Fotodom  

Вовремя распознать сердечную недостаточность можно, если обратить внимание на сопутствующие ей характерные симптомы, прежде всего одышку, рассказала кардиолог Анастасия Малай. В беседе с «Газетой.Ru» врач перечислила россиянам основные признаки этой смертельно опасной болезни.

Малай назвала одними из главных признаков сердечной недостаточности одышку и высокий пульс. По ее словам, одышка развивается из-за неспособности сердца нормально перекачивать кровь, что влечет за собой отек легких и скопление жидкости в них. Также это заболевание часто сопровождается чувством чрезмерной усталости и слабости.

Кроме того, у пациентов с сердечной недостаточностью появляются отеки на ступнях, лодыжках и скапливается жидкость в области живота, продолжила кардиолог. «Стоит сказать и про набор веса. У большинства людей с сердечной недостаточностью вес постепенно увеличивается. Это не связано с накоплением жира, а происходит из-за скопления жидкости в организме, часто в брюшной полости. Если вес увеличивается более чем на один килограмм в течение дня, это признак прогрессирующей сердечной недостаточности», — предупредила Малай.

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