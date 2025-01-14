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16:44, 14 января 2025Экономика

Всемирно известная сеть кофеен запретила не сделавшим заказ пользоваться туалетом

WSJ: Сеть Starbucks запретила пользоваться туалетом тем, кто ничего не заказал
Дмитрий Воронин

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Американская сеть кофеен Starbucks обновила внутренние правила, дополнив их запретом для посетителей, которые ничего не заказали, находиться внутри заведений и пользоваться туалетами, расположенными в них. Об этом в эксклюзивном материале пишет The Wall Street Journal.

Издание ознакомилось с предписаниями, которые разослали сотрудникам Starbucks. Изменения им объяснили новой политикой, направленной на повышение безопасности и качества обслуживания, а также стремлением бороться с сокращением числа клиентов.

Новые правила всемирно известной сети вступят в силу с 27 января в 11 тысячах заведений на территории Северной Америки. Согласно им, бесплатная вода в Starbucks также теперь будет доступна только клиентам и сопровождающим их лицам.

Ранее стало известно, что бариста Starbucks забастовали в США перед Рождеством из-за вопросов, связанных с заработной платой, персоналом и графиками работы. Правда, в канун праздника сообщалось, что протесты охватили только 60 заведений, что составляет менее одного процента от их общего числа.

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