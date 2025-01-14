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20:39, 14 января 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ подросток планировал расправу над Героем России

Задержанный ФСБ подросток планировал убийство Героя России Янкловича
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержанный подросток планировал расправу над Героем России Александром Янкловичем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержанный 16-летний подросток направлялся с молотком к дому главы комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы Александра Янкловича. Но ушел, поскольку его не оказалось на месте.

Янклович — подполковник МВД. Он участвовал чеченских кампаниях, а в 2023 году заключил контракт и отправился на СВО командовать подразделением Росгвардии. В сентябре 2024 Янклович был уволен со службы по возрасту, после чего вернулся в Саратовскую облдуму.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали подростка за покушение на депутата.

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