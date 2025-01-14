Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

Зеленский и Макрон обсудили вовлечение стран в размещение войск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия», — сообщил Зеленский.

Ранее оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине. Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания конфликта нет.