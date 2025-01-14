Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:01, 14 января 2025МирПартнерский материал

Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

Зеленский и Макрон обсудили вовлечение стран в размещение войск на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине. Мы обсудили практические шаги по ее реализации, потенциальное расширение и вовлечение других стран в эти усилия», — сообщил Зеленский.

Ранее оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине. Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер считает, что альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания конфликта нет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

      Россиянам назвали лучшие активы для инвестиций

      Жители Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО

      Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

      Партнерский материал

      Известная 53-летняя модель поделилась фото в кружевном белье

      Стали известны причины массового дезертирства из ВСУ

      Захарова ответила отказавшемуся комментировать ее заявления главе МИД Молдавии

      В ДНР заявили о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов

      Российский военный отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ

      На Украине ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше