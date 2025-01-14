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09:46, 14 января 2025Россия

Жена бойца СВО заявила об отсутствии выплат и невозможности купить обмундирование

В Челябинске жена участника СВО заявила об отсутствии выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Челябинске жена бойца специальной военной операции (СВО) на Украине заявила об отсутствии выплат и невозможности купить обмундирование. Об этом пишет 74.RU.

По данным издания, россиянин заключил контракт с Минобороны в середине декабря 2024 года. Со слов его жены, на счет поступили только 400 тысяч из федерального бюджета, а 1,6 миллиона рублей от региона — до сих пор нет.

Россиянка рассказала, что на днях мужчину собираются отправить на первое боевое задание, и семья хочет купить ему дополнительное обмундирование, но не знает, когда сможет рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

«Им дают снаряжение, но, сами понимаете, мальчишки идут в эту мясорубку, там дроны летают. И хочется взять что-то получше человеку, чтобы он вернулся. Хотим его обезопасить. Поэтому и переживаю, что денег нет. Не обманули ли нас?» — заявила жена военного.

В Министерстве социальных отношений Челябинской области изданию ответили, что получили документы о заключении контракта только 13 января. «После получения сведений региональная выплата будет назначена в кратчайшие сроки. (...) В среднем от одной до двух недель», — заверили там.

Ранее многодетная россиянка около полутора лет добивалась выплат за не вернувшегося с СВО мужа. Она обратилась за помощью в администрацию президента России Владимира Путина.

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