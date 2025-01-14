Женщина напоила чистивших снег подростков и попыталась совратить одного из них

Женщина из США попыталась совратить подростка, который чистил снег на ее подъездной дорожке. Об этом пишет CBS News.

В Питтсбурге двое школьников после снегопада стали предлагать соседям почистить подъездные дорожки за небольшую плату. В одном из домов дверь открыла женщина, которая согласилась заплатить им по пять долларов за работу. Мальчики согласились. Через какое-то время она позвала их в дом выпить какао.

В восемь часов вечера в полицию поступил звонок с заявлением об ограблении. Когда полицейские прибыли по указанному адресу, они нашли двух подростков, которые были явно пьяны. Они сказали правоохранителям, что хозяйка напоила их, а затем начала трогать в интимных местах. Хозяйка дома долго не открывала полицейским дверь, а затем отказалась отвечать на вопросы.

Позже мальчиков допросили по отдельности. Один из них показал видео, на котором женщина массирует спину и плечи его другу. При осмотре дома полицейские нашли куртку одного из подростков и наполовину пустую бутылку водки на столе. При этом хозяйка дома отрицала, что приглашала их внутрь. Ей предъявили обвинения в совращении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в США учительницу из штата Теннесси, которая совратила 12-летнего ученика и забеременела от него, приговорили к 25 годам тюрьмы. Женщину задержали в сентябре 2023-го.

