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19:26, 14 января 2025Культура

Звезда «Братьев Блюз» заживо сгорела в пожаре

Известная актриса Дэлис Карри заживо сгорела во время пожара в Лос-Анджелесе
Андрей Шеньшаков

Фото: Carlos Barria / Reuters

В стихийном лесном пожаре в США погибла известная актриса Дэлис Карри, известная своими яркими ролями в голливудских мюзиклах и комедиях. Об этом сообщает издание Forbes.

Как сообщает источник, останки 95-летней Дэлис нашли на пепелище ее дома в Альтадене, округ Лос-Анджелес. Ее обнаружили через несколько дней после трагедии. Здание полностью выгорело.

Информацию подтвердила правнучка знаменитости со ссылкой на заключение из офиса коронера. Карри известна своим участием в культовом фильме «Братья Блюз», где сыграла одну из эпизодических ролей.

Ранее стало известно, что разрушительные пожары в Лос-Анджелесе лишили жилья звезд Голливуда.

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