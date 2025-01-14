Звезда OnlyFans выпала с балкона во время отпуска на Бали и не выжила

9news: Австралийская модель выпала с балкона отеля на Бали и не выжила

Австралийская модель и звезда OnlyFans не выжила при падении с балкона во время отпуска на Бали. Об этом сообщил канал 9news.

Утром 10 января сотрудники отеля в Куте нашли 37-летнюю Кортни Миллс в тяжелом состоянии после того, как она случайно выпала с балкона своего номера.

Женщину доставили в больницу, где ей провели несколько операций, но спасти ее не удалось. Миллс не стало два дня спустя.

Отмечается, что у австралийки остались пятеро братьев и сестер, любимые собаки, друзья и поклонники по всему миру. Она работала диджеем и выступала в лучших ночных клубах Мельбурна, а также гастролировала за границей.

В конце декабря российский чиновник из Владивостока отправился отдыхать в Таиланд и был найден без признаков жизни. Предположительно, он стал жертвой местной жительницы, которая дала ему транквилизатор и ограбила.