50-летний пастух отбился палкой от крупного тигра

В Индии 50-летний мужчина отбился от напавшего на него в джунглях тигра

В Индии житель штата Мадхья-Прадеш сумел отбиться от напавшего на него в лесу тигра. Об этом сообщает The Free Press Journal.

50-летний пастух Буддхиман Уикей из деревни Сурревани вместе с другом пошел в джунгли на территории национального парка Пенч, чтобы найти не вернувшийся домой скот. Уикей не заметил, что в зарослях рядом с ним лежит тигр и подошел вплотную. Крупная дикая кошка увидела мужчину и бросилась на него.

Уикей поднял крик и сумел оттолкнуть атаковавшего тигра палкой. Услышав шум на место прибежал друг индийца и спугнул агрессивное животное. Несмотря на это, тигр успел нанести Уикею серьезные травмы. О происшествии сообщили сотрудникам парка Пенч, которые немедленно доставили пострадавшего на пункт первой помощи, а позже перевезли в районную больницу.

Власти заявили, что лечение Уикея будет бесплатным. Кроме того, он получит по 500 рупий (600 рублей) за каждый день пребывания в клинике.

Ранее сообщалось, что в Непале тигр расправился с женщиной рядом со знаменитым национальным парком Бардия. Жертва пасла скот в лесу, когда на нее набросился хищник и растерзал.

