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18:37, 15 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев ответил известной пословицей желающим задушить Россию

Блогер Лебедев ответил недоброжелателям России пословицей о худом и толстом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил недоброжелателям России известной русской пословицей. Ее он произнес в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Всем, кто хотел задушить Россию, я хочу напомнить прекрасную замечательную русскую поговорку: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет"», — высказался дизайнер.

Ранее Лебедев назвал отличие России от «вонючей Великобритании». Блогер заявил, что считает родную страну свободной в отличие от Британии.

До этого дизайнер назвал единственную страну с настоящей свободой. Таковой, по мнению Лебедева, является Россия.

Также Лебедев указал на преимущество России перед США. По его словам, у российских военнослужащих условия жизни лучше, чем у американских.

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