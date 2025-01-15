Блогер Лебедев ответил недоброжелателям России пословицей о худом и толстом

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил недоброжелателям России известной русской пословицей. Ее он произнес в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Всем, кто хотел задушить Россию, я хочу напомнить прекрасную замечательную русскую поговорку: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет"», — высказался дизайнер.

Ранее Лебедев назвал отличие России от «вонючей Великобритании». Блогер заявил, что считает родную страну свободной в отличие от Британии.

До этого дизайнер назвал единственную страну с настоящей свободой. Таковой, по мнению Лебедева, является Россия.

Также Лебедев указал на преимущество России перед США. По его словам, у российских военнослужащих условия жизни лучше, чем у американских.