Безногого ветерана ЧВК «Вагнер» лишили выплат из-за ампутации не в той больнице

Воевавшего на СВО вагнеровца лишили выплат из-за ампутации не в той больнице

Ветеран ЧВК «Вагнер» из Забайкалья, участвовавший в боях в зоне проведения специальной военной операции, остался без выплат. Об этом мать бойца рассказала в письме в редакцию газеты «Вечорка».

По словам матери, в выплатах как участнику СВО ее сыну отказывают по формальному поводу. «Теперь, когда мы обращаемся за помощью по этому поводу нам отвечают, что он — "Вагнер" и что ногу ему ампутировали не в госпитале, а значит, ничего не положено», — пояснила россиянка.

Женщина не согласна с этим, поскольку ее сын участвовал в боевых действиях наравне с другими бойцами. Сейчас у мужчины нет ни выплат, ни военной пенсии, ни удостоверения участника СВО.

Ранее то же забайкальское издание сообщило о другом бойце СВО, который оказался по ошибке внесен в похоронные списки, о чем успели проинформировать его родственников. На самом деле мужчина пережил потерю памяти и находился в петербургском госпитале. Когда он смог вспомнить имена родственников, то попросил отыскать их.