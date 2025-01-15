Двоих украинских военнопленных обвинили в терактах на территории Курской области

СК завершил дело о терактах в Курской области против двоих пленных бойцов ВСУ

Завершено расследование уголовного дела против двоих военнослужащих 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Пиляя и Александра Середы, обвиняемых в совершении терактов на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Украинские военнослужащие были взяты в плен Вооруженными силами (ВС) России в ходе боевых действий 19 сентября 2024 года.

По данным следствия, 8 августа 2024 года Пиляй и Середа, вооруженные автоматами АК-74, ручными противотанковыми гранатометами иностранного производства РПГ-7 и взрывными устройствами, незаконно пересекли российскую границу в Кореневском районе Курской области, где совершили ряд преступлений против местных жителей с целью их устрашения. В частности, украинские военные стреляли по россиянам и захватывали их дома.

14 января сообщалось, что Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов троих иностранных наемников, которые в составе ВСУ участвовали в нападении на Курскую область.