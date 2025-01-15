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09:45, 15 января 2025Из жизни

Экипаж самолета снял на видео загадочный летающий объект

Экипаж самолета заметил над Багамами загадочные летающие объекты
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Экипаж американского пассажирского самолета заметил над Багамскими островами загадочные летающие объекты. Об этом сообщает NBC Miami.

Инцидент произошел 23 декабря, когда самолет, на котором в тот момент не было пассажиров, направлялся в город Форт-Лодердейл во Флориде. С экипажем связался авиадиспетчер и попросил идентифицировать объект, который летит рядом. Пилот сообщил, что видит три объекта, двигающихся над самолетом. Стюардесса заметила только один, но успела снять его на видео.

Не знаю, что это было, но я попыталась снять его на телефон с максимальным зумом. Объект сначала был белым, потом стал зеленоватым, почти как если бы вокруг него было электрическое поле или что-то в этом роде

Кассандра Мартинстюардесса

По словам Мартин, объект следовал за самолетом примерно 45 минут, а затем исчез. В это время самолет находился на высоте 13-14 тысяч метров. NBC Miami отмечает, что для дронов это слишком высоко, а воздушные шары или аэростаты не способны выполнять стремительные маневры, которые совершал объект.

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