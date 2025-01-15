Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 15 января 2025Ценности

Россиянам назвали упражнения для быстрого похудения после праздников

Тренер Гуляева: Интервальная тренировка поможет быстро похудеть после праздников
Мария Винар

Фото: Unsplash

Тренер и эксперт бренда XFIT Юлия Гуляева назвала россиянам упражнения, которые помогут быстро похудеть после праздников. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалист призвала не приступать сразу к силовым и интенсивным кардиотренировкам. Оптимальным выбором для первой после праздников физической нагрузки станут стретчинг, йога или пилатес. «Злоупотребление тяжелой пищей и алкоголем нагружает нервную систему и внутренние органы. Тяжелые изнурительные тренировки только усилят стресс и создадут дополнительную нагрузку на организм», — пояснила Гуляева.

После нескольких занятий можно приступать к более интенсивной активности. Так, эксперт посоветовала обратить внимание на базовые и функциональные упражнения, в частности, всевозможные приседания, выпады, тяги, отжимания, подтягивания и планки. При этом они должны быть в формате круговой тренировки. «Работайте либо по времени (каждое упражнение по 30-40 секунд), либо по количеству повторений (15-20). Кругов должно быть от трех до пяти, в зависимости от самочувствия, состояния и уровня подготовки», — объяснила собеседница издания и уточнила, что в тренировках необходимо использовать отягощение в виде штанги, гантели и гирь.

В октябре прошлого года тренер Юлия Гуляева назвала россиянам способ подтянуть низ живота за три минуты в день.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      Внешность звезды «Игры в кальмара» на фото с красной дорожки напугала фанатов

      Москвичей призвали сдать елки

      Российские военные ликвидировали командование президентской бригады Нацгвардии Украины

      «АвтоВАЗ» не смог выполнить план по продажам

      Глава «АвтоВАЗа» рассказал о планах по использованию китайского опыта

      Взрыв прогремел в Сумах

      Один тип жилья подешевел в Москве

      Глава МИД Украины обвинил польского министра в провокациях

      Подросток украл личные данные 19 миллионов французов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше