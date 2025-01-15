Россиянам назвали упражнения для быстрого похудения после праздников

Тренер Гуляева: Интервальная тренировка поможет быстро похудеть после праздников

Тренер и эксперт бренда XFIT Юлия Гуляева назвала россиянам упражнения, которые помогут быстро похудеть после праздников. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалист призвала не приступать сразу к силовым и интенсивным кардиотренировкам. Оптимальным выбором для первой после праздников физической нагрузки станут стретчинг, йога или пилатес. «Злоупотребление тяжелой пищей и алкоголем нагружает нервную систему и внутренние органы. Тяжелые изнурительные тренировки только усилят стресс и создадут дополнительную нагрузку на организм», — пояснила Гуляева.

После нескольких занятий можно приступать к более интенсивной активности. Так, эксперт посоветовала обратить внимание на базовые и функциональные упражнения, в частности, всевозможные приседания, выпады, тяги, отжимания, подтягивания и планки. При этом они должны быть в формате круговой тренировки. «Работайте либо по времени (каждое упражнение по 30-40 секунд), либо по количеству повторений (15-20). Кругов должно быть от трех до пяти, в зависимости от самочувствия, состояния и уровня подготовки», — объяснила собеседница издания и уточнила, что в тренировках необходимо использовать отягощение в виде штанги, гантели и гирь.

В октябре прошлого года тренер Юлия Гуляева назвала россиянам способ подтянуть низ живота за три минуты в день.