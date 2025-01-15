Германия предоставит Украине еще десятки ракет для IRIS-T

Германия предоставит Украине еще 60 ракет для ЗРК IRIS-T

Германия в ближайшее время предоставит Украине еще 60 ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Ракеты будут переданы из запасов бундесвера в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита министра обороны Бориса Писториуса в Киев. Общая стоимость ракет составляет около 60 миллионов евро.

Ранее в ФРГ раскрыли состав нового пакета вооружений для Украины. В пакет помощи вошли более 700 беспилотников и боеприпасы для танков Leopard 1. В частности, Киев получит 600 ударных дронов HF-1, а также 139 разведывательных БПЛА разных типов: 50 беспилотников VECTOR, 46 RQ-35 Heidrun и 43 Songbird. Помимо этого, в список вошли 20 бронемашин MRAP, 19 тысяч артиллерийских снарядов, 11 тысяч минометных боеприпасов, 495 штурмовых винтовок HK 416, а также бинокли, шерстяные одеяла, жгуты и повязки.