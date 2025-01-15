Глава МИД Армении оставил запись в книге почетных гостей Госдепа США

Глава МИД Армении оставил в книге почетных гостей Госдепартамента США запись

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян оставил запись в книге почетных гостей Государственного департамента США. Об этом указано на сайте дипломатического ведомства республики.

«Мирзоян сделал запись в книге почетных гостей Госдепартамента США, подчеркнув важность исторического события — подписания документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США», — указано в сообщении.

Событие, по словам Мирзояна, обозначает путь к более глубокому сотрудничеству Еревана и Вашингтона.

Ранее стало известно, что Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Подписанный сторонами документ касается широкого спектра сфер — от обороны, безопасности и развития высоких технологий до демократии и инклюзивности.