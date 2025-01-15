Кандидат на пост госсекретаря США назвал первый этап окончания конфликта на Украине

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что надеется на начало процесса урегулирования конфликта на Украине с прекращения огня. Об этом сообщает Reuters.
«Это будет тяжелая работа», — отметил сенатор в своей речи на слушаниях по утверждению его кандидатуры перед комитетом Сената по иностранным делам.
Рубио подчеркнул, что официальной позицией Вашингтона должно стать желание прекратить украинский конфликт. Он добавил, что и Украине, и России придется пойти на уступки, чтобы положить конец конфликту.
Сенатор Марко Рубио также назвал абсолютно нереалистичной идею о том, что Украина сможет вернуться к границам до начала специальной военной операции (СВО).