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19:11, 15 января 2025Мир

Кандидат на пост госсекретаря США назвал первый этап окончания конфликта на Украине

Кандидат на пост госсекретаря США Рубио надеется на прекращение огня на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что надеется на начало процесса урегулирования конфликта на Украине с прекращения огня. Об этом сообщает Reuters.

«Это будет тяжелая работа», — отметил сенатор в своей речи на слушаниях по утверждению его кандидатуры перед комитетом Сената по иностранным делам.

Рубио подчеркнул, что официальной позицией Вашингтона должно стать желание прекратить украинский конфликт. Он добавил, что и Украине, и России придется пойти на уступки, чтобы положить конец конфликту.

Сенатор Марко Рубио также назвал абсолютно нереалистичной идею о том, что Украина сможет вернуться к границам до начала специальной военной операции (СВО).

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