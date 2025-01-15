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04:09, 15 января 2025Ценности

Канье Уэст показал фанатам фото жены в ультракрошечном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kanyewest

Американский рэпер Канье Уэст показал откровенное фото жены, австралийского дизайнера Бьянки Цензори. На соответствующий снимок в его Instagram-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

На размещенном в сторис снимке запечатлена возлюбленная музыканта, которая сфотографировала себя в ультракрошечном бикини черного цвета. Оказалось, что изделие, оформленное завязками и тонкими лямками, почти полностью оголяет тело Цензори.

Через некоторое время журналисты портала заметили, что артист удалил данный кадр из своего аккаунта.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Канье Уэст захотел повторно сыграть свадьбу с Бьянкой Цензори в непристойных нарядах. Уточнялось, что таким образом рэпер пытался опровергнуть слухи о проблемах в отношениях с супругой.

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