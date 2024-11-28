Канье Уэст захотел повторно сыграть свадьбу с женой в непристойных нарядах

Американский рэпер Канье Уэст захотел повторно сыграть свадьбу с женой, австралийским дизайнером Бьянкой Цензори, в непристойных нарядах. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на анонимного инсайдера.

Собеседник портала рассказал, что таким образом Уэст пытается опровергнуть слухи о проблемах в отношениях с возлюбленной. «Не секрет, что люди шепчутся, что Бьянка хочет уйти от него, поэтому эта свадьба — возможность показать миру, что они крепки», — отметил он.

В то же время источник пояснил, что эта церемония будет скандальной. «Канье во многом стремится произвести шокирующее впечатление. Ему очень нравится идея, что они оба пойдут к алтарю в едва заметных нарядах», — заключил он.

В октябре появились первые сообщения о разводе Канье с Цензори. Позже инсайдеры раскрыли обман пары.