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11:46, 28 ноября 2024Ценности

Канье Уэст захотел повторно сыграть свадьбу с женой в непристойных нарядах

Мария Винар

Фото: Alessandro Levati / Getty Images for Marni Srl

Американский рэпер Канье Уэст захотел повторно сыграть свадьбу с женой, австралийским дизайнером Бьянкой Цензори, в непристойных нарядах. Об этом пишет Radar Online со ссылкой на анонимного инсайдера.

Собеседник портала рассказал, что таким образом Уэст пытается опровергнуть слухи о проблемах в отношениях с возлюбленной. «Не секрет, что люди шепчутся, что Бьянка хочет уйти от него, поэтому эта свадьба — возможность показать миру, что они крепки», — отметил он.

В то же время источник пояснил, что эта церемония будет скандальной. «Канье во многом стремится произвести шокирующее впечатление. Ему очень нравится идея, что они оба пойдут к алтарю в едва заметных нарядах», — заключил он.

В октябре появились первые сообщения о разводе Канье с Цензори. Позже инсайдеры раскрыли обман пары.

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