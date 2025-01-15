Клава Кока показала виллу на острове Маврикий

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала виллу на африканском острове Маврикий, куда заселилась на время отдыха. Она опубликовала видео с интерьером дома в своем Telegram-канале.

Внутри виллы две спальни, просторная ванная комната с полупрозрачной душевой кабиной, из которой можно увидеть пейзаж снаружи, гардеробная, мини-бар. Помимо этого, на территории виллы есть терраса с небольшим бассейном, лаундж-зоной и обеденным столом. Также имеется душевая на улице.

Ранее Клава Кока показала свою фигуру в купальнике. Певица опубликовала серию пляжных снимков.