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20:29, 15 января 2025Экономика

Клава Кока показала виллу на африканском острове

Клава Кока показала виллу на острове Маврикий
Александра Качан (Редактор)

Фото: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала виллу на африканском острове Маврикий, куда заселилась на время отдыха. Она опубликовала видео с интерьером дома в своем Telegram-канале.

Внутри виллы две спальни, просторная ванная комната с полупрозрачной душевой кабиной, из которой можно увидеть пейзаж снаружи, гардеробная, мини-бар. Помимо этого, на территории виллы есть терраса с небольшим бассейном, лаундж-зоной и обеденным столом. Также имеется душевая на улице.

Ранее Клава Кока показала свою фигуру в купальнике. Певица опубликовала серию пляжных снимков.

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