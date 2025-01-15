Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:56, 15 января 2025Из жизни

Маленькая девочка нашла во дворе мумию насекомого и подружилась с ней

В США девочка подружилась с мертвой цикадой и стала везде брать ее с собой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В штате Иллинойс, США, трехлетняя девочка подружилась с цикадой и отказалась расставаться с ней. Об этом изданию People рассказала мать ребенка.

По словам Изабель Уэрри, ее дочь Аспен нашла насекомое во дворе. Цикада была дохлой, но маленькую девочку это не смутило. Она посадила насекомое на качели и стала толкать их. «Это рассмешило всю нашу семью», — вспоминает Изабель.

После Аспен решила, что будет везде брать мумию цикады с собой. Она даже дала ей имя — Цикади. Так, Цикади сопровождала девочку во время ее первого похода к стоматологу. «Она брала насекомое с собой в парк, на прогулку, на пикник, в библиотеку и на велосипедную прогулку», — рассказала Изабель. Кроме того, Аспен стала устраивать с Цикади чаепития, купать ее и готовить вместе с ней на игрушечной кухне.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021

Изабель поощряет необычное увлечение дочери. Она даже нарядила Аспен в костюм цикады на Хэллоуин, а также постоянно снимает моменты ее общения с Цикади и публикует фото в социальных сетях. Так у странной парочки появились свои фанаты. В комментариях они задают Аспен множество вопросов о цикаде и присылают ей тематические подарки.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Миссури, США, показала жуткую коллекцию насекомых, которую собирает ее маленькая дочь. В ее коробке для украшений оказались панцири цикад, которые остаются после их линьки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собралась уничтожить подземные хранилища украинского газа. Почему это станет катастрофой для Зеленского?

      Пожарные Лос-Анджелеса пожаловались на недостаток ресурсов

      В Раде призвали США прекратить помощь Украине до смены руководства ВСУ

      Польша попросила НАТО направить Украине приглашение в альянс

      США ввели санкции против Запорожской АЭС

      Внешность Екатерины Варнавы раскритиковали в сети со словами «больно на вас смотреть»

      Россиянам предложили включить в зимнее меню капусту и свеклу

      Пытавшийся расправиться с Героем России Янкловичем подросток арестован

      Украине предрекли удар по экономике из-за потери шахты в Красноармейске

      Пользователей Windows 10 оставят без офисных приложений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше