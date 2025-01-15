Маленькая девочка нашла во дворе мумию насекомого и подружилась с ней

В США девочка подружилась с мертвой цикадой и стала везде брать ее с собой

В штате Иллинойс, США, трехлетняя девочка подружилась с цикадой и отказалась расставаться с ней. Об этом изданию People рассказала мать ребенка.

По словам Изабель Уэрри, ее дочь Аспен нашла насекомое во дворе. Цикада была дохлой, но маленькую девочку это не смутило. Она посадила насекомое на качели и стала толкать их. «Это рассмешило всю нашу семью», — вспоминает Изабель.

После Аспен решила, что будет везде брать мумию цикады с собой. Она даже дала ей имя — Цикади. Так, Цикади сопровождала девочку во время ее первого похода к стоматологу. «Она брала насекомое с собой в парк, на прогулку, на пикник, в библиотеку и на велосипедную прогулку», — рассказала Изабель. Кроме того, Аспен стала устраивать с Цикади чаепития, купать ее и готовить вместе с ней на игрушечной кухне.

Изабель поощряет необычное увлечение дочери. Она даже нарядила Аспен в костюм цикады на Хэллоуин, а также постоянно снимает моменты ее общения с Цикади и публикует фото в социальных сетях. Так у странной парочки появились свои фанаты. В комментариях они задают Аспен множество вопросов о цикаде и присылают ей тематические подарки.

Ранее сообщалось, что женщина из штата Миссури, США, показала жуткую коллекцию насекомых, которую собирает ее маленькая дочь. В ее коробке для украшений оказались панцири цикад, которые остаются после их линьки.

