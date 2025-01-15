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18:10, 15 января 2025Мир

Маск подверг критике судебную систему США при демократах

Маск назвал нечестной судебную систему США при демократах из-за иска против него
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подверг критике работу судебной системы США при Демократической партии после поданного против него иска. Об этом он написал пост в социальной сети Х.

«Вместо того чтобы бороться с реальной преступностью, при демократах граждане подвергаются судебному преследованию, в то время как серьезные преступники остаются на свободе. На самом деле многие из преступников работают в правительстве. По крайней мере, еще 5 дней», — заявил Маск, указав на нечестность системы.

Ранее предприниматель раскритиковал комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд. Маск назвал ее «сломанной организацией», которая «тратит время на ерунду».

В SEC утверждают, что Маск не подал сведения о бенефициарном владении, раскрывающие факт приобретения им более 5 процентов находящихся в обращении акций Twitter в марте 2022 года, поскольку это привело бы к росту цен на акции. По данным регулятора, предприниматель продолжил скупку акций по искусственно заниженным ценам, что позволило ему недоплатить по меньшей мере 150 миллионов долларов.

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