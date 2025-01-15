Минобороны России заявило о групповом ударе по Украине

Минобороны: Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам

Российские войска утром в среду, 15 января, нанесли групповой удар по украинским объектам. Подробности атаки журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, удар был нанесен по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры страны, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

11 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России ракетами ударили по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны.