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16:25, 15 января 2025Россия

Москалькова рассказала о реабилитации вернувшихся из плена российских солдат

Омбудсмен Москалькова: вернувшиеся из плена 25 военных пройдут реабилитацию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вернувшиеся из плена 25 российских военнослужащих пройдут реабилитацию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию. Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу», — написала омбудсмен.

15 января стало известно, что Москва и Киев обменялись пленными в формате 25 на 25. На данный момент освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

До этого, в конце декабря 2024 года, Россия и Украина обменялись телами бойцов в формате 503 на 42.

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