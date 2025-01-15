Москалькова рассказала о реабилитации вернувшихся из плена российских солдат

Омбудсмен Москалькова: вернувшиеся из плена 25 военных пройдут реабилитацию

Вернувшиеся из плена 25 российских военнослужащих пройдут реабилитацию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время они получат всю необходимую помощь и пройдут реабилитацию. Благодарны Минобороны России, нашим спецслужбам и всем, кто участвовал в организации этого процесса, за профессионализм и самоотдачу», — написала омбудсмен.

15 января стало известно, что Москва и Киев обменялись пленными в формате 25 на 25. На данный момент освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

До этого, в конце декабря 2024 года, Россия и Украина обменялись телами бойцов в формате 503 на 42.