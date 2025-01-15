Москвичей предупредили об опасном льде из-за апрельской погоды

Вильфанд: Из-за апрельской погоды в Москве не образовался прочный ледовый покров

Из-за апрельской погоды, которая сейчас стоит в Москве, в городе не образовался прочный ледовый покров. Об опасности такого льда жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик отметил, что период плюсовой температуры привел к тому, что устойчивого ледового покрова в Москве до сих пор нет. «Со льдом в Москве проблемы, поскольку погода апрельская, температуры высокие. Поэтому в Москве на водоемах сформировались только забереги», — объяснил он. Вильфанд также рассказал, что льдом покрыта лишь небольшая часть малопроточных прудов в области: толщина покрова там составляет 8-10 сантиметров, однако она не считается достаточно безопасной для того, чтобы ходить по льду, подчеркнул специалист.

Накануне сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» также предостерегли москвичей от выхода на лед водоемов. Они подчеркнули, что ледяная корка сейчас легко сломается даже под весом ребенка, а самостоятельно выбраться из водоема чрезвычайно тяжело.