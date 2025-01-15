Москвичи бросились заказывать услуги по мытью посуды

«Профи.ру»: В январе спрос на услуги по мытью посуды в Москве вырос на четверть

Спрос на услуги по мытью посуды в столице в январе 2025 года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, также вырос спрос на уборку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя отдела SEM «Профи.ру» Марию Сафонову.

Она отметила, что в праздничные дни спрос на услуги клининга снизился примерно на 20 процентов по сравнению с обычной неделей, поскольку многие заказывают уборку заранее. При этом с 1 по 11 января 2025 года заказы на уборку увеличились на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а спрос на услуги по мытью посуды — на 19 процентов.

Ранее эксперты призвали домохозяек не вытирать окна с помощью газеты после мытья, поскольку такой материал оставляет следы от чернил и микроцарапины на стеклах. Вместо газет специалисты посоветовали использовать микрофибру.